В Тюменской области вырос экспорт электроэнергии

pacetoday.com.au

На 16% выросло производство электрической энергии в Тюменской области за 11 месяцев. Такие данные сообщает правительство Тюменской области. Рост обеспечен за счет увеличения поставок энергии за пределы региона.

В целом индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2017 года составил в Тюменской области 105,2% к соответствующему периоду года прошлого. Отметим, что в России этот показатель равен 101,2%. Увеличение обеспечено, в основном, опережающим ростом обрабатывающих производство – 106,2% (по РФ – 100,4%).

В обрабатывающем секторе значительное влияние на показатели оказал рост производства нефтепродуктов – 107,4%. Наибольшие темпы роста в этом секторе отмечены в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (140,7%), лекарственных средств (129,6%), металлургии (124,1%), деревообработке (117,3%).

Также серьезно выросло производство: транспортных средств и оборудования (113,5%); химических веществ (112,2%); бумаги и бумажных изделий (110%); автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (104,6%), электрического оборудования (104,4%), пишет "Вслух.ру".