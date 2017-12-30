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Каскаринском доме культуры прошел предновогодний концерт

12:19 30 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

Жители тюменского поселка встретят праздник в обновленном Доме культуры. Накануне Нового года здесь прошел отчетный концерт местных учреждений культуры, сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

Ремонт в Доме культуры села Каскара сделан основательно: полностью обновлена кровля, в здании появились новейшие системы пожаротушения и оповещения, произведена замена всех инженерных коммуникаций. В зрительном зале сделан не только косметический ремонт, заменены кресла, установлены новые современные звукоусилительная и световое оборудование, новую "одежду" получила сцена.

Контроль за ходом ремонта был серьезным. Несколько раз на объект приезжала глава района Светлана Иванова, лично на месте проверяла работу строителей. 

В селе признаются, соскучились по встречам в ДК. "Презентацию" нового зала провели в канун Нового года - 29 декабря.

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