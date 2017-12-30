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Объем инвестиций на душу населения в регионе в два раза превышает среднероссийские показатели

16:21 30 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: ИА "Тюменская линия"

Объем инвестиций на душу населения в Тюменской области составил 130,9 тыс. рублей. Такие данные за девять месяцев 2017 года приводит правительство региона.

Отметим, что по этому показателю Тюменская область более чем в два раза превышает общероссийские данные – 66 тыс. рублей. В рейтинге субъектов РФ наш регион занимает 9 место в стране(по абсолютном объему инвестиций – 11 место).

В целом, за январь сентябрь 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил в Тюменской области 192 млрд рублей, что на 4,5% больше чем з аналогичный период прошлого года. В большей степени, рост инвестиций обеспечен реализацией проекта крупнейшего в стране нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим" в Тобольске, который развивает компания "Сибур".

Кроме того, в 2017 году в регионе открылось 21 новое производство. Среди самых крупных проектов можно выделить молочный комплекс компании "Дамате", комплекс по глубокой переработке пшеницы "АминоСиб", производство по заканчиванию скважин компании "Бейкер Хьюз", завод по производству упаковочной тары "Полипак", пишет "Вслух.ру". 

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