Число молодых семей в регионе увеличилось в десять раз

Число молодых семей в регионе увеличилось в десять раз. Фото: ИА "Тюменская линия"

Естественный прирост населения в Тюменской области за 10 месяцев 2017 года составил 4 тыс. 400 человек. За этот период на свет в регионе появилось 17 тыс. 900 тысяч малышей.

Как сообщает правительство Тюменской области, миграционный прирост за январь-сентябрь 2017 года в регионе составил 11,8 тыс. человек. В целом, численность населения нашей области на 1 октября равнялась 1493,8 тыс. человек. По абсолютным величинам естественного и миграционного прироста регион входит в десятку лидеров по России.

По словам, первого зампредседателя областной думы Андрея Артюхова, положительная демографическая динамика говорит о том, что семьи позитивно оценивают социально-экономическую ситуацию региона. Они принимают участие в федеральных и региональных программах, имея возможность и желание пользоваться бюджетными средствами, брать займы, ипотеки. С 2014 года по ноябрь текущего года в Тюменской области 5 тысяч 778 многодетных семей бесплатно получили земельные участки в сельской местности.

Более того, за последние 10 лет количество молодых семей в регионе увеличилось в 10 раз, пишет "Вслух.ру".