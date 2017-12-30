Ребята из школы Тюменского района познакомятся с бизнесом Black Star

фото: https://black-star.ru

Команда Московской средней школы "Фейерверк праздника YUNOS" Тюменского района стала победителем первого масштабного образовательного проекта по предпринимательству для школьников "Это бизнес, детки!".

В качестве приза ребята получили сертификат на поездку в Москву в конце декабря 2017 года, где отправились на экскурсию в известную компанию Black Star, чтобы узнать весь процесс работы изнутри.

А до этого во время реализации проекта команда Московской школы "YUNOS" получила реальный предпринимательский опыт, открыв собственную компанию. Участники команды, как самые настоящие бизнесмены, заполнили все полагающиеся документы для постановки на учет в федеральной налоговой службе, получили свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Познакомились с ведением бизнеса в разных тюменских компаниях. Выполняли различные командные и индивидуальные задания, смотрели вебинары, читали рекомендованные наставниками книги и посещали мастер-классы, где успешные и молодые бизнесмены рассказывали им о положительном опыте создания и развития собственного дела.

"Мегатюмень" напоминает, что проект "Это бизнес, детки!" реализуется на территории Тюменского района третий год подряд. В прошлом году команда Московской школы получила командное первенство, лидирующее место в категории личного рейтинга занял Никита Новиков, он стал капитаном команды "Фейерверк праздника YUNOS" в третьем сезоне проекта. Никита Новиков является капитаном команды в третий раз.