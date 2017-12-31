Тюменцев приглашают на выставку "С Новым годом, СССР!"

regionsamara.ru

До конца января тюменцы смогут узнать, как отмечали Новый год 50, 40 и 30 лет назад. Выставка "С Новым годом, СССР!" работает в Информационно-библиотечном центре ТюмГУ в читальном зале (2 этаж).

На выставке представлено более 150 уникальных экспонатов. Это старые новогодние открытки и милые елочные игрушки и, конечно, книги. Среди экспонатов – предметы из фондов музея археологии и этнографии ТюмГУ и из личных коллекций сотрудников библиотеки.

Невероятно много могут поведать обычные елочные игрушки. Самолеты, парашюты, стратостаты говорят об успехах страны в авиации и воздухоплавании. Игрушки в виде овощей и фруктов - не что иное, как отражение советской продовольственной программы. Елка-малютка с набором крошечных елочных украшений – результат решения острой жилищной проблемы.

В конце 1950-60-е годы телевизор в доме – большая редкость. Поэтому обыкновенная почтовая открытка в советское время была очень популярным средством связи. Открытки приходили в каждую семью, выполняя также функции просвещения, агитации и пропаганды, пишет "Вслух.ру".

Познакомится с экспозицией можно будет до конца января 2018 года. Вход бесплатный. Стоимость экскурсии для группы в 15 чел. составляет 500 рублей.