Названа дата ремонта федеральной трассы в районе Борков

tyumen-city.ru

Участок федеральной трассы в районе Борков отремонтируют в 2018 году. Планы капитального ремонта автодороги федерального значения "Тюмень – Ханты-Мансийск" в районе села Борки обсудили жители с начальником "Уралуправтодора" Алексеем Борисовым.

Так, размещение одного из переходов предусмотрено на ул. Текутьевской. Жители поселка рассказали Борисову о своих планах заняться придорожным сервисом вдоль трассы. Поэтому будет необходимо предусмотреть правильное примыкание с учетом дополнительной полосы торможения и разгона.

Как сообщает администрация Тюменского района, работы на участке федеральной автотрассы у Борков начнутся в 2018 году.