Тюменские студенты изучили трактора John Deere, Class, Fendt в Германии

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Студенты колледжей региона прошли стажировку в центре практического обучения DEULA-Nienburg. Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, ребята в течение месяца получали практический опыт работы с бензопилами, газонокосилками, фронтальными погрузчиками, экскаваторами.

Тюменские студенты изучали трактора производителей John Deere, Class, Fendt, Case IH. Осваивали новые технологии технического обслуживания двигателя и трансмиссии. Измеряли силу тяги и расход топлива. Оптимизировали настройки трактора. Занимались регулировкой разбрасывателя удобрений. Познакомились с основными принципами работы биогазовой установки и автоматических доильных аппаратов. Побывали с экскурсиями на птицефабрике, конеферме, мукомольном заводе Rolandmehl, машиностроительных заводах Volkswagen, Grimme и Claas. Полученные знания и практический опыт станет хорошей основой при подготовке к государственной итоговой аттестации.

Добавим, что Тюменская область сотрудничает с академией DEULA-Nienburg второй год. Ранее на стажировке в Германии тюменцы учились создавать садовые композиции на примере королевского дворца Бюккебурга, знакомились с современными тенденциями в садоводстве, изучали технологии создания цветочных композиций и планирования прудов, а также учились использовать нетрадиционные виды растений для создания садово-парковых комплексов, сообщает "АиФ-Тюмень".