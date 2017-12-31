Стилист Анна Солдатова рассказала о горячих трендах

фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодние праздники – это бесконечная череда вечеринок, праздничных ужинов и вечерних прогулок. И выглядеть в это время нужно соответственно. О том, как не затеряться в обилии блесток, огней гирлянд и праздничного убранства, рассказала стилиста Анна Солдатова.

Стилист объяснила, как выбрать цвет, фасон, материал и способ украшения своего образа:

• Черный - самый простой вариант, поэтому его предпочтёт абсолютное большинство Выбирайте необычный крой, длину мини или необычную отделку.

• Обратите внимание на смокинг. Это горячий тренд.

• Присмотритесь к фактурным топам с широкими костюмными брюками.

Этот и другие советы популярного стилиста можно найти в ее блоге Instagram под ником @stilistka_ann, пишет "Мой портал".