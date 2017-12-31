Александра Завьялова и Владимира Малютина наградили медалями МЧС России

В День спасателя в Заводоуковске чествовали не только лучших сотрудников ведомства, но и горожан, которые в этом году спасли детей.

Александра Завьялова и Владимира Малютина наградили медалями МЧС России "За спасение погибающих на водах".

В конце мая Александр Завьялов вытащил из воды тонущую в реке Ук восьмилетнюю девочку. А месяцем позже Владимир Малютин вернул к жизни семилетнего мальчика,пишет "АиФ-Тюмень".