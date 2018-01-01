Жителей Заводоуковска ждет насыщенная культурная программа

Фото: Тюмень-наш дом

В дни новогодних праздников культурная программа Заводоуковского городского округа обещает подарить жителям праздничную атмосферу, красивую сказку и всеобщее веселье. И не только в новогоднюю ночь, подчеркивает департамент культуры Тюменской области.

4 января Дворец культуры с гастролями посетит Тобольский драматический театр с детским новогодним квестом "Снеговик". Замечательным рождественским подарком для жителей округа станет и концертная программа "Новогодний разгуляй" с участием артистов Заводоуковского культурно-досугового центра.

Краеведческий музей порадуют своих посетителей интерактивной игрой-викториной "Меха Сибири", музейным ассорти "Собачья площадка", здесь же будет работать музейный кинозал "Вечера на Хуторе близ Диканьки".

Заводоуковская детская школа искусств подготовила увлекательные мероприятия для земляков разного возраста. Так, 6 января малышей ждет встреча с героями сказки Джанни Родари "Голубая стрела", а любителей русской народной песни объединит битва хоров с элементами театрализации.

Обширную программу подготовили и специалисты учреждений районного центра культуры и досуга. В сельских домах культуры и клубах помимо праздничных мероприятий пройдут программы семейного досуга, игры и спортивные состязания.

В библиотеках городского округа в эти дни пройдут театрализованные детские представления, новогодние утренники, эко-вернисажи, рождественские завалинки. Одним из самых ярких библиотечных мероприятий обещает стать квартирник по творчеству В. Высоцкого "Люблю тебя и в сложных временах, и в будущем, и в прошлом…", который пройдет 5 января в Центральной библиотеке им. З.К. Тоболкина.