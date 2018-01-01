Вузы Тюменской области подвели итоги года

Фото пресс-службы ТИУ

Каждый новый учебный год в системе высшего образования Тюменской области появляются новые интересные проекты.

В 2017 году выросло и качество приема абитуриентов: в 2017 году на первый курс по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры поступило более 13 тыс. 500 абитуриентов, из них около половины на бюджетные места.

Также вузы Тюменской области становятся межрегиональными. Доля абитуриентов из других регионов составляет от 22 до 60%, в их числе - представители Ямала, Югры, Курганской и Свердловской областей.

В ушедшем году в региональные вузы поступили 18 победителей и призеров Всероссийских Олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, а также 100-балльники ЕГЭ.

Отметим, что студенты ежегодно становятся победителями и призёрами всероссийских профессиональных и научных олимпиад и конкурсов, в числе которых: "Славим человека труда", "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia), "Абилимпикс", "АРТ-Профи форум" и другие, пишет "Мегатюмень".