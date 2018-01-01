Студенты и преподаватели сельхозколледжей познакомились с инновациями в животноводстве

фото: ИА "Тюменская линия"

Накануне нового года в рамках сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций, сельскохозяйственных производителей, АПК Тюменской области, центра непрерывного аграрного образования Тюменской области прошла экскурсия-презентация "Успешное кормопроизводство – залог развитого животноводства" на примере предприятия "Сибирия".

В экскурсии участвовали преподаватели и студенты Агротехнологического колледжа, Заводоуковского агропромышленного техникума, Голышмановского агропедагогического колледжа.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, в ходе экскурсии участники познакомились с инновационными технологиями кормления, содержания и воспроизводства крупного рогатого скота. Общение с работниками комплекса включало вопросы: введение новых культур в севооборот предприятия; питание новорожденных телят; экспериментальные работы с кормовыми бобами и переработкой рапса.

Теперь полученный опыт по будут применять в учебном процессе при проведении занятий по профессиям и специальностям "Сельское, лесное и рыбное хозяйство".

Добавим, что подобный опыт корректировки рабочих программ в колледжах и техникумах применяется практически на всех специальностях. Это позволяет выпускать специалистов, которые после получения диплома могут сразу же приступить к работе без дополнительной подготовки, пишет "КП-Тюмень".