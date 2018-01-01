Жители Тюменского района оценят преимущества хоккейных кортов и лыжных трасс

Жители Тюменского района оценят преимущества хоккейных кортов и лыжных трасс. Фото: Тюмень-наш дом

Ледовые площадки и корты в Тюменском районе залиты и ждут своих гостей. Полный перечень опубликован на официальном сайте администрации района.

Хоккейных кортов в районе залито 15: в поселках Богандинский, Боровский, Винзили, Новотарманский, Горьковка, селах Борки, Каскара, Мальково, Онохино, Созоново, Успенка, Червишево и Перевалово. Ледовые площадки для любителей хоккея и фигурного катания расположены в селах Княжево и Чикча, в поселке Московский.

Пункты проката лыж имеются в 8 муниципалитетах, желающие могут взять на прокат коньки и принять участие в массовых катаньях.

Залиты катки и на территориях 16 общеобразовательных учреждений (это Богандинская СОШ № 2 и СОШ № 1, Горьковская, Муллашинская, Наримановская, Созоновская, Чикчинская средние общеобразовательные школы), другие.

В школьных учреждениях Тюменского района еще в начале декабря завершена прокладка лыжни, пишет "Мегатюмень".