Врачи тюменских поликлиник проводят видеоконсультации

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В двух тюменских поликлиниках с января 20108 года в тестовом режиме запускается возможность консультации с врачом по видеосвязи, рассказал начальник информационно-аналитического центра департамента информатизации Тюменской области Максим Сединкин.

"Мы в конце 2017 года запустили этот пилот на базе одной поликлиники. И сразу определили границы, в которых будет работать такой прием. Конечно, устанавливать диагноз врач должен только в ходе очного визита. И как только мы подтвердим в ходе эксперимента, что это действительно популярная и востребованная услуга — запустим на все поликлиники", - пояснил Сединкин.

Сейчас услуга, которая называется "Телемедицина", работает в поликлинике №8. Консультации по видеосвязи, которые пока ведет один врач-терапевт, могут проводиться, только если это повторный плановый прием или устная консультация.

"Врачей может быть и больше. Возможно, будут консультировать отдельные узкие специалисты, если мы поймем, что того требует спрос и это не навредит пациентам", - добавил Максим Сединкин.

С нового года к услуге подключатся поликлиники №12 и №5. Услуга будет доступна в приложении "Медицина 72", пишет "Вслух.ру".