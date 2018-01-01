Руслан Теляев - победитель Всероссийского конкурса социального обслуживания

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Специалист по социальной работе центра социального обслуживания населения города Тобольска Руслан Теляев вошел в число победителей Всероссийского конкурса "Лучший работник учреждения социального обслуживания". Он занял первое место в номинации "Специальная премия "За творчество в работе", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Руслану 36 лет, 11 лет он работает в центре соцобслуживания населения Тобольска инструктором по трудовой терапии. В сфере его внимания - люди с ограниченными возможностями здоровья, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Коллеги отмечают его коммуникабельность, инициативность и творчество.

Возможность принять участие во всероссийском конкурсе Руслан получил, победив в аналогичной номинации на региональном этапе конкурса.