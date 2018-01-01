В Викуловском районе назвали самые знаковые события 2017 года

фото: ИА "Тюменская линия"

2017 год принес много позитивных моментов, мы добивались успеха в спорте, образовании, волонтёрской деятельности. Особое внимание в конце уходящего года хотелось бы уделить достижениям в культурной сфере, пишет газета "Красная звезда".

Дебют года

Ребята из молодежной рок-группы "Взлетная полоса" стали лауреатами Межрегионального молодёжного конкурса военно-патриотической песни "Димитриевская суббота" в г. Тобольске. Группа сформирована совсем недавно, но уже представляет наш район на столь высоком уровне, ждём от музыкантов новых побед. Состав группы: М. Горбунов, Д. Сарычев, А. Оплетаева, Е. Мещанкина, Е. Усачёва. Руководитель: А.Ю. Шабанин.

Встреча года

Традиционно Викуловская районная библиотека устраивает встречи с интересными и знаменитыми людьми, в этом году наша библиотека стала плацдармом для встречи земляков с известными поэтами нашей области Александром Новопашиным и Виталием Огородниковым.

Успехи областного уровня

Победителем в конкурсе "Лучшие работники муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений" стала Анна Николаевна Белова, режиссер массовых представлений Викуловского РДК.

Благодаря глубокому изучению традиций, обычаев и национальных особенностей культуры многочисленных народов нашего края, ансамбль эстрадного танца "Фиеста" (руководитель Е.Н. Шубина) стал лауреатом I степени в фестивале-конкурсе художественного творчества "Радуга-2017", также на этом фестивале лауреатами III степени стали ребята из детского вокального ансамбля "Сюрприз" (руководитель А.Н. Белова).

Победителями конкурса военно-патриотической песни "Димитриевская суббота" уже не в первый раз становится рок-группа "Тет-а-Тет" (солист В.Тиханов). Музыканты настолько часто выигрывали этот конкурс, что большее удивление вызовет любое место, кроме первого.

Свой диплом лауреата в номинации "Исполнитель песен – профильный вокал" отборочного тура Межрегионального молодёжного конкурса военно-патриотической песни "Димитриевская суббота" получила и Любовь Мякишева, руководитель вокального коллектива Викуловского РДК.

Два первых и два вторых места в областном конкурсе фотографий "#ВашГодКультуры" заняли М. Ковалёва и Ю. Зерняк

Что на федеральном уровне?

Здесь на II Всероссийском конкурсе чтецов и театрального искусства "Театральная весна - 2017" блистала театральная студия "Зазеркалье" (руководитель Н.А. Лукьященко), наши театралы стали дипломантами I степени в номинации "Поэзия" и дипломантами II степени в номинации "Проза".

Также театралы из студии "Зазеркалье" стали обладателем Гран-при III Всероссийского конкурса-фестиваля "Вершина творчества" (г. Тюмень).

Оказавшись на "Вершине творчества", победителями стали ещё два викуловских ансамбля: детский вокальный ансамбль "Сюрприз" (руководитель А.Н. Белова) и детский вокальный ансамбль "летние каникулы" (руководитель М.П. Ковалёва)

Международные конкурсы и фестивали

Дважды лауреатами I степени на Международном фестивале-конкурсе "Сочи.Арт.Мир." (г. Сочи) стали участники образцового ансамбля эстрадного танца "Фиеста" (руководитель Е.Н. Шубина).

О "Фиесте" в этом году было слышно очень много. Ансамбль стал лауреатом I степени Международного фестиваля-конкурса детского и молодёжного конкурса "Сто друзей" в номинации "Балетмейстерская постановка". Гремела "Фиеста" и в Северной столице, став лауреатами I степени в онлайн-конкурсе хореографического искусства "Вдохновение". Ещё один Диплом I степени танцоры из "Фиесты" получили на Международном фестивале творчества детей и молодёжи "Золотые купола", на этом же фестивале дипломантами III степени стали подопечные М.Н. Ковалёвой из вокального ансамбля "Летние каникулы".

Не отстает от своих старших коллег и младший состав ансамбля "Фиеста", они стали дипломантами III степени на международном конкурсе детского и молодёжного творчества "Славься, Отечество!".

Наш народный фольклорно-этнографический ансамбль "Вячорки" (руководитель В.Д. Михиенко) побывал на III фестивале белорусов мира.