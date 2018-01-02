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Тюменцам напомнили о правилах оформления багажа

08:01 02 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменцам напомнили о правилах оформления багажа. Фото: skyfoto.3dn.ru

Декларация на багаж позволит получить его без проблем по прилету из-за границы

По сообщению пресс-службы Тюменской таможни, до пересечения границы, в аэропорту необходимо у сотрудников таможни выяснить, какие документы нужны для оформления багажа.

Если у пассажира не окажется на руках декларации на провоз сумок, ему придется оплатить таможенный сбор: 30 процентов от таможенной стоимости, но не менее 4 евро на 1 килограмм веса.

До выхода из зала прилета международного сектора гражданам, чей багаж был утерян необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию. Как отмечают сотрудники таможни, это займет немного времени, но предотвратит от материальных и временных затрат в дальнейшем.

По всем вопросам перемещения товаров можно обратиться в правовой отдел Тюменской таможни (ул. Холодильная, 58а), предварительно записавшись на консультацию по телефону: 597-239, 597-339.

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