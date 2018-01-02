Грантовый конкурс "Моя идея" пройдет в две волны

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Новая волна грантового конкурса "Моя идея" началась с наступлением 2018 года. Уже совсем скоро инициативная молодежь Тюмени сможет подавать заявки на сайте и участвовать в новых мастер-классах, тренингах и краш-тестах от экспертов социального проектирования.

Особенностью образовательной программы этого года станет участие в ней кураторов — общественных активистов Тюмени, которые уже проводят успешные социальные проекты, пробовали силы в грантовых конкурсах и могут поделиться своим опытом. Они будут закреплены за проектными командами до самой очной защиты, пишет "АиФ-Тюмень".

Также образовательную часть грантового конкурса будет разделена на блоки: реализация, смета, информационная кампания. Именно эти аспекты проектной деятельности вызывали трудности у победителей 2017 года. Детальная проработка поможет провести проект продуктивнее и интереснее.

" В 2018 грантовый конкурс "Моя идея" пройдет в 2 волны. Это позволит сообществам Тюмени и юга региона реализовывать свои идеи на протяжении всего года. Большое внимание мы хотим уделить индивидуальным консультациям с экспертами, поэтому уже в январе можно будет записываться на генерацию и мозговые штурмы по своим проектам в мультицентре "Моя территория", — поделилась руководитель Центра продюсирования сообществ Мария Федоренко.