Аналитики назвали лучшие качества тюменских первокурсников

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Центр неформального образования мультицентра "Моя территория" выяснил, какими качествами обладают первокурсники Тюмени.

Большинство респондентов – учащиеся ссузов, всего в исследовании поучаствовало 1 тыс. 500 человек. Из них 35% отличаются креативностью и умением принимать неординарные решения. 46% консервативны, с неохотой включаются в новое, но иногда готовы экспериментировать. 19% сложнее принимают новое и не готовы к экспериментам. 63% из числа этих же респондентов — явные лидеры: они умеют управлять ресурсами, людьми и временем, умеют вести за собой других. 28% продемонстрировали средний уровень лидерства. Всего 9% не готовы брать на себя ответственность и могут работать только под руководством сильного лидера.

Несмотря на высокий уровень в показателях творчества и креатива, большинство первокурсников не стрессустойчивы: 68% не способны работать в режиме многозадачности, и лишь 32% легко справляются с оперативностью, сохраняют самообладание и находят эффективные способы расслабления и отдыха.

"Исследование проходило в два этапа: участники проходили тестирование, а дополнительную фактуру для объективности данных собирали модераторы, которые проводил тренинги в группах первокурсников. Работать с результатами могут как сами студенты, так и учебные заведения, которым мы передаем эти данные", — отметила руководитель Центра неформального образования, Мария Штыкова.

В исследовании приняли участие полторы тысячи студентов, которые являются студентами ТюмГУ, ГАУСЗ и пяти тюменских ссузов: медицинского и педагогического колледжей, колледжа водного транспорта, колледжа индустрии питания, коммерции и сервиса, а также колледжа экономики, управления и права.