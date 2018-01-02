Продукция тюменских фермеров востребована по всей России

Продукция тюменских фермеров востребована по всей России. Фото https://admtyumen.ru/

Продукцию тюменских аграриев хорошо раскупают в разных регионах. Об этом рассказал заместитель губернатора Владимир Чейметов.

"Молоко и молочные продукты мы поставляем в 13 субъектов Российской федерации, картофель (как товарный, так и семенной) уезжает в пять федеральных округов страны, – говорит заместитель главы региона. – Особая гордость – тюменские куриные яйца, 70 процентов от произведенного количества которых отправляется на реализацию в 45 регионов России", - отметил он.

Кроме того, тюменская продукция идет и на экспорт. За рубеж поставляются картофель, рапсовое масло, зерно, пишет "Тюменская область сегодня".