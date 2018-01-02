Праздник гусиного пера отметили в Тюменском районе

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Оригинальные мероприятия, позволяющие прикоснуться к старине и истории сибирских татар, проводят в Тюменском районе. "Деревенские посиделки", "Каз омэсе", "Сундук моей бабушки", "Длинная коса" - вот названия мероприятий, которые вспоминают и возрождают в районе.

По древним татарским традициям праздник гусиного пера "Каз омэсе" начинался с первого дня зимы и продолжался до тех пор, пока вся деревня не справлялась с "белым" урожаем.

Молодые люди и девушки за работой (то есть совместным ощипыванием гусей – отсюда и название) присматривались друг к другу, чтобы в дальнейшем построить отношения и создать семью. Девушки на выданье соревновались между собой в мастерстве, шутках и пении.

В Муллашах Тюменского района чтят традицию проведения таких посиделок и по сей день. Недавно здесь в сельском клубе состоялся праздник "Каз омэсе". В клубе собрались вместе дети, родители, люди пожилого возраста. Самый младший актер Эльдар Назмутдинов покорил всех зрителей своей непосредственностью и зажигательными дробушками, пишет "КП-Тюмень".