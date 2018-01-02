Конвейер для Ишимского мясокомбината собрали талантливые школьники

фото: robofinist.ru

Ученики одной из тюменских школ создали в робо-лабе Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области устройство для обрезки элементов упаковки, сообщил руководитель отдела развития робототехники "РИО Центра" Айдарбег Ережепов.

Прибор — это по сути конвейер с ножами для обрезки элементов упаковки, который управляет дистанционно. "Ножи мы пока еще отрисовываем. Как только их модель будет готова — закажем изготовление деталей", - пояснил руководитель отдела развития робототехники.

Он рассказал, что ребята создали конвейер за учебный год. Оборудование заказал сам мясокомбинат благодаря департаменту информатизации Тюменской области.

"Департамент направлял письмо крупным предприятиям области с запросом, какие у них есть потребности, какие процессы им необходимо автоматизировать, какие задачи можно предложить детям. И мясокомбинат — одно из предприятий, которое откликнулось на призыв и сделало такой заказ", - пояснил Айдарбег Ережепов.

Мясокомбинат за созданный конвейер также рассматривает возможность материальной компенсации труда, пишет "Вслух.ру".