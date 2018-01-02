Лидер движения Street WORKOUT and StreetLifting в России посоветовал тюменкам беречь фигуры

фото:Официальная группа "Street Workout Russia"

В новогодние праздники многие из нас сменяют активные будни на расслабленные выходные. Для того, чтобы об этом времени остались только приятные воспоминания, следует позаботиться о том, какие блюда будут на вашем праздничном столе, пишет "Мой портал".

Каких правил придерживаться, чтобы оставаться в форме, рассказал лидер движения Street WORKOUT and StreetLifting в России Сергей Мехнин.

"Мы должны помнить, что еду разбавлять напитками не рекомендуется в принципе. Конечно, не нужно переедать, как и есть на ночь. Главное – помнить, что не стоит наедаться, а если наедаться, то правильной едой. Исключите соусы, майонезные продукты. Всё это транс жиры, сложные жиры, тяжелые углеводы. Поэтому я советую разнообразить стол фруктами, овощными салатами, легкими салатами. Даже из пресных продуктов можно сделать что-то полезное и вкусное", – отметил Мехнин.