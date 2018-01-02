В Исетском районе вырастят один миллион саженцев сосны

grounde.ru

В 2018 году сотрудники исетского лесхоза планируют провести эксперимент: засеять теплицу посадочным материалом. На площади 0,1 га будет выращиваться 1 миллион саженцев сосны.

"Сами собираем шишку, сушим, получаем семена, сеем их. Можно сказать, у нас полный цикл переработки", – рассказал директор Исетского филиала ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" В.Ю.Зверев.

Кстати, лесхоз всегда идет навстречу в вопросах озеленения как частным лицам, так и администрациям сельских поселений и организациям.

"Конечно, обращаются. В основном, когда проходят различные экологические акции, это и Всероссийский день посадки леса весной, и многие другие. Приезжают, берут саженцы, мы этому только рады. Проходят и памятные посадки. И ребятишкам в радость, возможно, это повлияет на их мировоззрение, отношение к природе", - сообщается на страницах газеты "Заря".