Введена дополнительная мера поддержки для тюменских детей с диабетом

Введена дополнительная мера поддержки для тюменских детей с диабетом. Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области для детей, страдающих инсулинозависимым сахарным диабетом, установлена мера социальной поддержки в форме денежной выплаты на приобретение расходных материалов к инсулиновым помпам. Эта мера поддержки действует с 4 ноября 2017 года, напоминает департамент социального развития Тюменской области.

Выплата производится единовременно из расчета 9 тысяч рублей в месяц на период действия протокола Врачебной комиссии ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница № 1", который действителен в течение 6 месяцев.

Право на получение выплаты имеют родители (законные представители), постоянно проживающие в Тюменской области, воспитывающие детей от 0 до 17 лет включительно, страдающих инсулинозависимым сахарным диабетом 1 типа и получающих инсулинотерапию с помощью инсулиновой помпы, если они состоят на учете по данному заболеванию в государственных и муниципальных организациях здравоохранения региона.

Такая мера социальной поддержки предоставляется на принципах адресности и нуждаемости. То есть учитывается среднедушевой доход семьи, количество в

собственности семьи жилых помещений, нежилых зданий и сооружений, транспортных средств, земельных участков, наличие уважительных причин отсутствия доходов.

Подать заявление на предоставление денежной выплаты можно в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства (для жителей Тюмени в ГКУ ТО "Центр обеспечения мер социальной поддержки" по адресу: ул. Пермякова, д. 24/4. телефон: (3452) 41-91-70).