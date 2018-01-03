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Выставка старинных самоваров открылась в Викулово

10:01 03 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка старинных самоваров открылась в народном краеведческом музее им. Анатолия Давыдова в Викулово.

Здесь можно увидеть не только самовары, но и утварь для сервировки чайного стола, знаменитый фарфор товарищества производства фарфоровых, фаянсовых и майоликовых изделий Матвея Кузнецова, старые кондитерские упаковки. Все предметы экспозиции относятся к концу XIX – началу XX века.

"Самовар на Руси всегда считался символом семейного очага, уюта, дружеского общения. Он был центральным предметом чаепития и частью национальной культурной традиции. Мы расскажем, как раньше производили и использовали самовары, какие предметы окружали его на столе и были обязательной частью русского чаепития. Также посетители узнают об особенностях декора в разных центров самоварного производства России", - отметила заведующая музеем Юлия Чудакова.

Первыми выставку посетили младшие школьники. Вместо экскурсовода их встретила хозяйка старинной чайной. Она поведала о том, как появился чай в России и как его было принято пить в традиционных купеческих чайных. После экскурсии ребят угостили настоящим чаем из заварника и баранками.

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