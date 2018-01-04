"Тюменский бройлер" вошел в тройку лучших в мире

Фото: tatzpp.ru

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" стала членом элитного клуба "Росс-140" компании Aviagen Ltd. по кроссу "Арбор Экерз+". Aviagen Ltd. – крупнейший в мире поставщик цыплят-несушек. Членами клуба "Росс-140" становятся компании, достигшие показателя более 140 цыплят на начальную несушку.

"В 2017-ом году мы вошли в тройку лучших по такому показателю, как производство цыплят на начальную несушку, сейчас он у нас равен 152 цыплятам. То есть среди всех стад кросса "Арбор Экерс+" один из лучших результатов в мире у "Тюменского бройлера". Этот рекорд - достижение всего коллектива предприятия. Таким образом, итоги года у "Тюменского бройлера" очень неплохие", - рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.

На 2018 год у "Тюменского бройлера" намечена большая инвестиционная программа – строительство шести новых корпусов под птичники. На птицефабрике производится 32 тысячи тонн готовой продукции в год, в 2018 здесь намерены выйти на 38,5 тысяч тонн.