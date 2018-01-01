В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи заработала система tax free

Система tax free. Фото minpromtorg.gov.ru

Система tax free начала работать в России. Как сообщает РИА "Новости", теперь граждане иностранных государств, которые не входят в Евразийский экономический союз, могут вернуть себе 18% НДС с товаров, которые они купили в России и собираются вывезти за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Первыми городами, в которых запускается tax free, будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Для получения компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них.

До 1 октября 2018 года будет действовать временный порядок предоставления документов, подтверждающих обоснованность компенсации сумм НДС в рамках системы tax free. Впоследствии будет разработана автоматизированная система обмена соответствующей информацией.

Система tax free не распространяется на подакцизные товары.