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В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи заработала система tax free

15:37 01 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Система tax free. Фото minpromtorg.gov.ru

Система tax free начала работать в России. Как сообщает РИА "Новости", теперь граждане иностранных государств, которые не входят в Евразийский экономический союз, могут вернуть себе 18% НДС с товаров, которые они купили в России и собираются вывезти за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Первыми городами, в которых запускается tax free, будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи. 

Для получения компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них.

До 1 октября 2018 года будет действовать временный порядок предоставления документов, подтверждающих обоснованность компенсации сумм НДС в рамках системы tax free. Впоследствии будет разработана автоматизированная система обмена соответствующей информацией. 

Система tax free не распространяется на подакцизные товары.

 

 

 

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Теги: tax free

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