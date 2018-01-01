Алкогольных энергетиков в России не будет

В России запретили алкогольные энергетики. Фото minpromtorg.gov.ru

Выпуск и продажу алкогольных энергетиков прекратили в России с 1 января. Их производство разрешено только для экспорта.

Как сообщает РИА "Новости", к категории этих напитков относится алкогольная продукция с содержанием этилового спирта менее 15%, в которой присутствуют тонизирующие вещества.

Вопрос о запрете подняли в Совете Федерации после случаев массового отравления суррогатным алкоголем в 2016 году. Самым громким из них стало отравление жителей Иркутска спиртосодержащей жидкостью "Боярышник". В результате этого происшествия пострадали 123 человека, 76 из них скончались.

Кроме того, важным фактором в пользу запрета эксперты называют привыкание к алкоголю, которое вызывают такие тонизирующие напитки.

В Москве и Подмосковье их продажа запрещена с середины 2015 года.