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Ученые: медитация и общение с соседями замедляют старение

18:49 02 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: департамент социального развития ТО

Нобелевский лауреат, биолог Элизабет Блэкберн назвала пять легких способов замедлить старение. Специалист основывалась на своей научной работе по теории старения вследствие укорачивания теломерных участков хромосом, пишет РИА Новости.

Во-первых, Блэкберн рекомендует справиться со стрессом. В своем исследовании она изучала поведение матерей, воспитывающих детей с аутизмом и другими хроническими заболеваниями. В результате у более стрессоустойчивых женщин теломеры укорачивались значительно медленнее.

Во-вторых, ученая советует медитировать. По ее данным, люди, медитировавшие по 12 минут в день в течение двух месяцев, смогли замедлить изменение теломер.

Также Блэкберн считает важным больше общаться с соседями, вступить в брак и завести друга на всю жизнь. Кроме того, биолог рекомендует зарабатывать деньги. Ее исследование показало, что у людей с более высокими доходами теломеры чаще бывают длиннее.

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