В Тюменском районе подвели итоги конкурсов среди муниципальных образований

Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

В Тюменском районе подвели итоги конкурса по новогоднему благоустройству. Награду получили и те, кто помог украсить ели перед администрацией игрушками.

Конкурс на лучшую игрушку в муниципалитете проводят уже несколько лет подряд. В 2017 году в нем приняли участие дети из 22 образовательных учреждений района. Первое место занял Богдан Токарев из Горьковки, второе – Герман Кайгородов из поселка Московский, третье – Софья Андреева из села Онохино.

В конкурсе лучших по благоустройству участвовали муниципальные образования, которые рационально используют денежные средства, отпущенные на благоустройство территории, и к тому же изыскивают внутренние резервы для создания комфортных и безопасных условий проживания в своих селах. В группе крупных муниципальных образований с численностью населения выше 5 тыс 500 человек победителем стал п. Боровский, возглавляемый Светланой Сычевой. Ей были вручены приз, диплом и сертификат на сумму 250 тысяч рублей. Червишевское стало вторым в этой группе, Каскаринское – третьим.

Во второй группе с численностью населения свыше 2,5 тысяч лучшим названо Горьковское муниципальное образование, Мальковское и Чикчинское заняли второе и третье места соответственно.

Среди малых территорий по итогам 2107 года победителем признано Муллашинское муниципальное образование, пишет Мегатюмень.