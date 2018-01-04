Тюмень присоединится к празднованию Дня снега

фото: портал "Тюмень-наш дом"

В Тюмени отметят Всероссийский день снега 20 января. Жителей города приглашают на пруд Лесной. Как рассказала специалист департамента по спорту Тюменской области Надежда Бекишева, здесь гостей праздника ждут веселые старты и полоса препятствий, лыжи, коньки, катание с горы на "бубликах".

Победители получат медали и грамоты, футболки с эмблемой Дня снега.

"В прошлом году на праздник Снега собралось не менее пятисот человек, было очень весело". Секретов нынешнего праздника организаторы не раскрывают, но обещают, что всем будет интересно. Всероссийский День снега – это праздник спорта и здоровья, молодости и семьи", - рассказала Надежда Бекишева.

День снега организуют министерство спорта Российской Федерации и Ассоциация лыжных видов спорта России при участии общероссийских федераций по зимним видам спорта.

В мире День снега в январе будет проводиться уже в седьмой раз. Впервые он был проведен по предложению Международной федерации лыжного спорта, зимой 2012 года, в предпоследнее воскресенье января. И если при первом официальном чествовании Дня снега в праздновании приняли участие около 20 стран, то в этом году поддержать международный проект пожелали более 40 стран мира.

Интересные факты о снеге:

1. Рекордное количество снега — 4,8 метра, было зафиксировано в США, в штате Калифорния на горе Шаста в 1959 году. Непрекращающийся снегопад длился 6 суток. 2. Из-за особенностей климата, большая часть населения планеты ни разу не видела настоящего снега. 3. 38 см в диаметре и 20 см в толщину имела рекордная по размеру снежинка, которая была обнаружена 28 января 1987 года в США. 4. Снег белого цвета, так как на 95% состоит из молекул воздуха, а лучи света рассеиваются, отражаясь от границ кристаллов льда с воздухом. Зафиксированы случаи, когда выпадал снег черного (на территории Швейцарии в 1969 году) и даже зеленого (в Калифорнии) цвета. А благодаря жизнедеятельности мельчайшей водоросли – хламидомонаде снежной, в Антарктике или горах Кавказа встречается розовый, красный и фиолетовый снег. 5. 31,1 метр – именно столько снега выпало за год на горе Рейнир в городке Парадайс (США). 6. Существует редкий метеорологический феномен, когда сильный ветер скатывает снег в рулоны, которые полые внутри и имеют цилиндрическую форму. Для этого снежный покров должен быть влажным и рыхлым, а земля покрыта тонкой коркой льда. 7. Рекорд по скатыванию самого большого снежка, занесенный в книгу рекордов Гиннеса, принадлежит белорусам. Их снежный ком имел 6,84 метра в диаметре и высоту 2,18 метра. Рекорд был побит, когда снежок, несмотря на все старания, не стал переворачиваться. И это не удивительно, ведь по самым грубым подсчетам он весил около 4 тонн, а для скатывания такой массы снега понадобилась сила более 20 человек. 8. Каждая снежинка уникальна, что подтверждают многочисленные исследования, так и не выявившие двух одинаковых снежинок.