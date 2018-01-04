up

4.01.2018 четверг

USD 57,6002

EUR 68,8668

В Тюмени -17..-19 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюмень присоединится к празднованию Дня снега

15:01 03 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: портал "Тюмень-наш дом"

В Тюмени отметят Всероссийский день снега 20 января. Жителей города приглашают на пруд Лесной. Как рассказала специалист департамента по спорту Тюменской области Надежда Бекишева, здесь гостей праздника ждут веселые старты и полоса препятствий, лыжи, коньки, катание с горы на "бубликах".

Победители получат медали и грамоты, футболки с эмблемой Дня снега.

"В прошлом году на праздник Снега собралось не менее пятисот человек, было очень весело". Секретов нынешнего праздника организаторы не раскрывают, но обещают, что всем будет интересно. Всероссийский День снега – это праздник спорта и здоровья, молодости и семьи", - рассказала Надежда Бекишева. 

День снега организуют министерство спорта Российской Федерации и Ассоциация лыжных видов спорта России при участии общероссийских федераций по зимним видам спорта. 

В мире День снега в январе будет проводиться уже в седьмой раз. Впервые он был проведен по предложению Международной федерации лыжного спорта, зимой 2012 года, в предпоследнее воскресенье января. И если при первом официальном чествовании Дня снега в праздновании приняли участие около 20 стран, то в этом году поддержать международный проект пожелали более 40 стран мира.

Интересные факты о снеге:

1. Рекордное количество снега — 4,8 метра, было зафиксировано в США, в штате Калифорния на горе Шаста в 1959 году. Непрекращающийся снегопад длился 6 суток.

2. Из-за особенностей климата, большая часть населения планеты ни разу не видела настоящего снега.

3. 38 см в диаметре и 20 см в толщину имела рекордная по размеру снежинка, которая была обнаружена 28 января 1987 года в США.

4. Снег белого цвета, так как на 95% состоит из молекул воздуха, а лучи света рассеиваются, отражаясь от границ кристаллов льда с воздухом. Зафиксированы случаи, когда выпадал снег черного (на территории Швейцарии в 1969 году) и даже зеленого (в Калифорнии) цвета. А благодаря жизнедеятельности мельчайшей водоросли – хламидомонаде снежной, в Антарктике или горах Кавказа встречается розовый, красный и фиолетовый снег.

5. 31,1 метр – именно столько снега выпало за год на горе Рейнир в городке Парадайс (США).

6. Существует редкий метеорологический феномен, когда сильный ветер скатывает снег в рулоны, которые полые внутри и имеют цилиндрическую форму. Для этого снежный покров должен быть влажным и рыхлым, а земля покрыта тонкой коркой льда.

7. Рекорд по скатыванию самого большого снежка, занесенный в книгу рекордов Гиннеса, принадлежит белорусам. Их снежный ком имел 6,84 метра в диаметре и высоту 2,18 метра. Рекорд был побит, когда снежок, несмотря на все старания, не стал переворачиваться. И это не удивительно, ведь по самым грубым подсчетам он весил около 4 тонн, а для скатывания такой массы снега понадобилась сила более 20 человек.

8. Каждая снежинка уникальна, что подтверждают многочисленные исследования, так и не выявившие двух одинаковых снежинок.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

20:59 Омутинцам предлагают культурно провести досуг
20:49 Школьницы из Исетского района побывали на Кремлевской елке
19:40 Десять человек стали жертвами ДТП в Югре
19:19 Новогодние каникулы - отличное время для посещения горячих источников, считают специалисты
18:56 Педагоги региона освоили основы конструирования и программирования роботов
18:29 В Барнауле отец с сыном всю новогоднюю ночь веселились в закрытом торговом центре
17:58 Юные скалолазы поборются за победу в Санкт-Петербурге
16:45 Сбербанк завершит подготовку к приему новых купюр в январе
15:30 Тобольские храмы в Рождество будут открыты до глубокой ночи
15:01 Тюмень присоединится к празднованию Дня снега
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области

Восемьсот семьдесят детей получили помощь от благотворительного проекта "Ключ к жизни"

Губернатор поздравил сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области с праздником

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

"Тюменский бройлер" вошел в тройку лучших в мире

Продукция тюменских фермеров востребована по всей России

Завод "Стеклотех" подвел итоги года и обозначил планы на 2018 год

Общество

Омутинцам предлагают культурно провести досуг

Школьницы из Исетского района побывали на Кремлевской елке

Новогодние каникулы - отличное время для посещения горячих источников, считают специалисты

Спорт

Юные скалолазы поборются за победу в Санкт-Петербурге

Сборная России проиграла США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

Любителей активного отдыха приглашают на каток

Происшествия

Десять человек стали жертвами ДТП в Югре

Юную тюменку госпитализировали с приступом ларинготрахеита в новогоднюю ночь

В Южно-Сахалинске сгорела главная елка
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+