up

4.01.2018 четверг

USD 57,6002

EUR 68,8668

В Тюмени -17..-19 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Юные скалолазы поборются за победу в Санкт-Петербурге

17:58 03 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: СДЮШСОР №2

19 тюменцев примут участие в турнире по скалолазанию "Невские вертикали - 2018", который пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 9 января.

Как сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России, всем тюменцам - от 10 до 15 лет. Двое из них - Сергей Овсянников и Александр Банников - имеют второй взрослый разряд, Дмитрий Костин является кандидатом в мастера спорта, все остальные имеют первый взрослый разряд.

Соревноваться в Санкт-Петербурге юным скалолазам придется в двух дисциплинах:  "трудность" и "скорость". Согласно заявке, опубликованной на сайте Федерации, практически все тюменцы примут участие в состязаниях в обеих дисциплинах, пишет "Вслух.ру".  

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

20:59 Омутинцам предлагают культурно провести досуг
20:49 Школьницы из Исетского района побывали на Кремлевской елке
19:40 Десять человек стали жертвами ДТП в Югре
19:19 Новогодние каникулы - отличное время для посещения горячих источников, считают специалисты
18:56 Педагоги региона освоили основы конструирования и программирования роботов
18:29 В Барнауле отец с сыном всю новогоднюю ночь веселились в закрытом торговом центре
17:58 Юные скалолазы поборются за победу в Санкт-Петербурге
16:45 Сбербанк завершит подготовку к приему новых купюр в январе
15:30 Тобольские храмы в Рождество будут открыты до глубокой ночи
15:01 Тюмень присоединится к празднованию Дня снега
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области

Восемьсот семьдесят детей получили помощь от благотворительного проекта "Ключ к жизни"

Губернатор поздравил сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области с праздником

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

"Тюменский бройлер" вошел в тройку лучших в мире

Продукция тюменских фермеров востребована по всей России

Завод "Стеклотех" подвел итоги года и обозначил планы на 2018 год

Общество

Омутинцам предлагают культурно провести досуг

Школьницы из Исетского района побывали на Кремлевской елке

Новогодние каникулы - отличное время для посещения горячих источников, считают специалисты

Спорт

Юные скалолазы поборются за победу в Санкт-Петербурге

Сборная России проиграла США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

Любителей активного отдыха приглашают на каток

Происшествия

Десять человек стали жертвами ДТП в Югре

Юную тюменку госпитализировали с приступом ларинготрахеита в новогоднюю ночь

В Южно-Сахалинске сгорела главная елка
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+