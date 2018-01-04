Юные скалолазы поборются за победу в Санкт-Петербурге

Фото: СДЮШСОР №2

19 тюменцев примут участие в турнире по скалолазанию "Невские вертикали - 2018", который пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 9 января.

Как сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России, всем тюменцам - от 10 до 15 лет. Двое из них - Сергей Овсянников и Александр Банников - имеют второй взрослый разряд, Дмитрий Костин является кандидатом в мастера спорта, все остальные имеют первый взрослый разряд.

Соревноваться в Санкт-Петербурге юным скалолазам придется в двух дисциплинах: "трудность" и "скорость". Согласно заявке, опубликованной на сайте Федерации, практически все тюменцы примут участие в состязаниях в обеих дисциплинах, пишет "Вслух.ру".