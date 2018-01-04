Педагоги региона освоили основы конструирования и программирования роботов

фото: ИА "Тюменская линия"

Семинар по робототехнике для начинающих педагогов и тренеров Тюменской области прошел на базе регионального ресурсного центра по развитию образовательной робототехники и прототипирования.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, участники семинара познакомились со множеством робототехнических конструкторов, начиная от наборов для дошколят и заканчивая комплектами для старшеклассников и студентов вузов.

Педагоги освоили основы конструирования и программирования роботов на базе образовательного конструктора Lego Mindstorms EV3 и аппаратной платформы Arduino.

"Микроконтроллеры EV3 и Arduino получили широкое распространение в образовательной и соревновательной робототехнике. А визуальная среда Scratch предназначена для обучения школьников младших и средних классов основам программирования и создана как продолжение идей конструктора Lego", - отметил преподаватель регионального ресурсного центра Станислав Колмаков.

В рамках семинара участники, получив основы программирования контроллеров Lego Mindstorms EV3, сами создавали программы езды по черной линии, используя ультразвуковой датчик и датчики цвета. Язык Scratch дал возможность с легкостью понять основы работы контроллера Arduino и применить полученные знания для сборки "светофора" из светодиодов, пишет "КП-Тюмень".