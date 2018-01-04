Новогодние каникулы - отличное время для посещения горячих источников, считают специалисты

sibircentr.ru

Жителей Тюмени приглашают посетить горячие источники. О полезных свойствах местных минеральных источников напоминает "Мой портал".

Напомним, что перед посещение минеральных вод необходимо проконсультироваться со специалистом.

• В зависимости от набора минералов, вода в источниках лечит заболевания пищеварительной, дыхательной, эндокринной и других систем.

• Купание в минеральных источниках способствует оздоровлению кожных покровов, повышению иммунитета и улучшению работы нервной системы.

• Тюменские минеральные источники являются самыми известными в России наравне с Камчатскими, источниками около Байкала и даже Кавказскими минеральными водами. Кроме того, тюменцы имеют уникальную возможность не только провести там новогодние праздники, но и встретить само наступление нового года.