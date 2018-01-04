Омутинцам предлагают культурно провести досуг

фото: ИА "Тюменская линия"

Жителей Омутинского района приглашают в районный дом культуры. Здесь с 8 по 12 января пройдут "Культурные Каникулы", сообщает департамент культуры Тюменской области.

Школьники с 1 по 11 классы могут принять участие в адаптивной игровой программе "Замороженные чудеса в Заснеженном королевстве", где им предстоит проявить творческую инициативу, интерес и знание русской культуры и свои лучшие человеческие качества.

6 января во всех сельских библиотеках Омутинского района пройдут "БиблиоЁлки2018". А в центральной районной библиотеке и детской библиотеке им. А.Е. Шестакова в этот день ожидается квест "Новогодняя мистерия". Ребят ждут испытания на площадках: "Волшебные сосуды", "Комната страха", "Лаборатория Безумного Профессора", "Лабиринт препятствий". Заработанные баллы помогут отгадать зашифрованный пазл и найти главных героев праздника – Деда Мороза и Снегурочку.

Для мам, пап, бабушек и дедушек в это время будут предложены мастер-классы "Рождественский ангелочек", "Рождественская подкова", "Я-художник". В новогодней фотозоне библиотеки все желающие смогут сделать снимки на память.