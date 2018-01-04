Школьницы из Исетского района побывали на Кремлевской елке

Аня Кладовикова из Шорохово и Елизавета Башкирова из Солобоево Исетского района побывали на Кремлевской елке.

Обе девушки -отличницы, активные участницы районных и областных конкурсов, научно-исследовательских конференций, призеры спортивных соревнований и фестиваля ГТО, пишет "КП-Тюмень".