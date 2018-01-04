Восемьсот ребят на учебно-тренировочных сборах готовятся к региональным олимпиадам

АНО "Вдохновение"

Тюменская область впервые массово готовит победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников к региональному туру. В учебно-тренировочных сборах участвуют около 800 школьников региона, задействованы около 80 преподавателей вузов и ведущих школ Тюменской области, сообщает региональный департамент образования и науки.

Тренинги, научные сессии и индивидуальные занятия со специально приглашенными преподавателями и научными сотрудниками вузов ждут тюменских школьников с декабря по январь.

Интенсивные занятия пройдут по ряду предметов, включая математику, химию, физику, экономику и другие. В тренде - научные направления.

Напомним, что региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартует 11 января и завершится 22 февраля. Победители регионального тура представят Тюменскую область на Всероссийском уровне.

Добавим, что в этом году тюменские школьники впервые участвуют в олимпиадах по итальянскому, китайскому и испанскому языкам.