Хоккейные корты, катки, скверы и парки ждут активных тюменцев

Фото: Тюмень-наш дом

На 30 хоккейных кортах и 55 спортивных площадках в 19 скверах и парках проходят занятия под руководством инструкторов по спорту, сообщает администрация Тюмени.

Также продолжается работа в крытых спортивных объектах. Всего задействовано 186 объектов . Занятия проводятся по 42 направлениям и для всех возрастов, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На портале управления городом "Тюмень - наш дом" открыта вкладка "Зима" где на карте города размещена информация с перечнем залитых объектов, где граждане могут оставить обращения с замечаниями и предложениями по содержанию ледовых площадок и хоккейных кортов.

Надо отметить, что на многих спортивных площадках жителям помогают волонтеры. Они не только рассказывают о правилах поведения на катках и горках, но и своевременно сообщают ответственным лицам о порче катка .

Выходные предоставляют прекрасную возможность заняться спортом и посетить спортивные мероприятия. Всю информацию можно узнать на портале "Тюмень –наш дом" или группе ВК с одноименным названием