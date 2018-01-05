Тюменский скульптор мечтает возвести двухсторонний монумент

rzd.ru

Творческая жизнь Виктора Ивановича Афанасьева была насыщенной: работал в декоративной, станковой, монументальной скульптуре, занимался мелкой пластикой, участвовал выставках всех уровней. В Союз художников был принят в 1982 году.

Тюменцы, конечно, знают современный памятник геологу Юрию Эрвье на улице Республике. В поселке Голышманово он оставил памятник павшим героям, в селе Емуртла Упоровского района – памятник первому директору совхоза "Емуртлинский". Александру Нохрину.

Ближайшая мечта Виктора Ивановича – сделать монумент молодым покорителям тюменской земли – комсомольцам, который обещают установить рядом с железнодорожным вокзалом.Согласно идее Афанасьева и его коллеги Станкевского, двухсторонний монумент должен изображать вагон с прибывающей молодежью, пишет "Тюменская область сегодня".