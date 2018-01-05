Тюменские биатлонисты выступят на очередной этап Кубка мира по биатлону

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Четверо тюменцев примут участие в четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет с 4 по 7 января в немецком Оберхове. Как сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России, это Виктория Сливко, Ирина Старых, Алексей Логинов и Евгений Гараничев.

В Оберхофе спортсменов ждут по 3 гонки - это очередная связка из спринта и гонки преследования, а также вторые в этом сезоне эстафеты. Составы эстафетных четверок тренерский штаб сборной России объявит позже.

Стоит отметить, что тюменцы в этом биатлонном сезоне пока выступают не слишком удачно: Александр Логинов занимает в общем зачете 17 место, Евгений Гараничев - 30, а Виктория Сливко - 52.Ирина Старых, пропустившая 1-й этап в Эстерсунде, пока не набирала зачетных баллов. Лучший результат среди тюменцев - 4 место Александра Логинова в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира во французском Анси, пишет "Вслух.ру".