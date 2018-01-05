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Социальную рекламу для подростков создадут в Тюмени

17:47 04 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото мультицентра "Моя территория"

Медианаставники социального проекта "Шанс" представят серию материалов на социальную тематику: от видеороликов до комикса, посвященных профилактике алкогольной зависимости и шоплифтинга. Также тюменские креативщики затронут тему суицидального поведения и проблему протестных настроений. 

"Конечно, социальная реклама не решает проблему, но она привлекает внимание общества. А хорошая социальная реклама может изменить модель поведения этого самого общества. С помощью демонстрации каких-либо ситуаций, пагубно сказывающихся на здоровье подростков, можно доступно донести всю необходимую информацию. Так же мы хотим помочь тем детям, которые не участвовали в "Шансе", но которые нуждаются в помощи и поддержке, найти позитивный путь самореализации", - отметила руководитель Центра продюсирования сообществ Мария Федоренко.

Социальные видеоролики будут показаны в тюменских школах и специализированных центрах. Комикс и раскраску, посвященные теме магазинных краж, можно найти в многофункциональных центрах и общеобразовательных учреждениях. А фотовыставка, призванная бороться с подростковой алкогольной зависимостью, появится в торговых центрах Тюмени.

Напомним, что социальный проект "Шанс" реализуется в столице Западной Сибири во второй раз. В 2017 году к проекту присоединились 46 детей и 40 наставников, 7 из которых представители творческих индустрий: тюменские сценаристы, фотографы и видеографы. 

Проект "Шанс" получил финансовую помощь в рамках конкурса детских и молодежных социально ориентированных некоммерческих организаций. В ноябре прошлого года "Шанс" победил в конкурсе "Вдали от столиц" от Google — занял первое место в номинации "Спорт", а по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов, который прошел в декабре, получил материальную поддержку в размере 1,6 млн. рублей и следующей весной пройдет в третий раз, пишет "Мегатюмень".

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