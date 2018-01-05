Фотовыставка портретов тюменских детей-сирот доступна в сети Интернет

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Проект "Галерея детства" стартовал в Тюменской области в 2011 году. Фотовыставка портретов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые ждут любящих родителей, ранее была передвижной.

Сейчас, как сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области, любой желающий может зайти в виртуальную "Галерею детства".

Состав экспозиции постоянно меняется: портреты детей, нашедших свой дом, передаются новым родителям. За время работы проекта, его участниками стали 123 ребенка, 114 из них (93 %) обрели родителей.

В виртуальном формате фотовыставка действует с лета 2017 года. Ее можно найти на официальном сайте регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья".

Кроме фотографий детей, там размещены материалы и правовые документы, освещающие вопросы государственной поддержки семей, решивших принять ребенка в семью.

Напомним, в Тюменской области на учете состоит более 6 тыс. 300 детей-сирот, из них 96% детей воспитываются в семьях граждан.