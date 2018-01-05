Тюменцам рассказали, как правильно ухаживать за елями и соснами

фото: ИА "Тюменская линия"

В новый год тюменцы делятся на тех, кто наряжает искусственную елку и тех, кто приносит домой живое дерево. Как продлить жизнь ели, рассказали специалисты.

• Не устанавливайте елку рядом с источниками отопления. Чем ближе дерево к теплым предметам или приборам, тем быстрее оно начнет осыпаться.

• Из этого следует второе правило: проветривайте помещение, в котором стоит дерево. Идеально, если температура воздуха в нём будет ниже +20 градусов.

• Если вы не приготовили питательный раствор в момент, когда устанавливали ёлку, полить им дерево можно и после установки.

• Держите елку подальше от источников открытого огня. Это касается и гирлянды – если она нагревается, лучше отказаться от неё как от элемента украшения.

• Не забывайте поливать дерево водой. Ёмкость, в которой находится ствол дерева, необходимо регулярно напитывать, чтобы иголки не осыпались. Не будет лишним включить в помещении, где установлено дерево, увлажнитель.

• Помните, что ствол сосны имеет способность усыхать, когда стоит в помещении. Это следует учесть, чтобы сохранить устойчивость дерева. Сосна более засухоустойчива, чем ель, легче переносит тепло, поэтому ей при поливе потребуется меньше воды, напоминает "Мой портал".