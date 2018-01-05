Пожарный из Исетского района вошел в тройку лидеров конкурса "Славим человека труда!"

Пожарный Фёдор Гавшин из села Рассвет Исетского района занял третье место в номинации "Лучший пожарный"конкурса "Славим человека труда!".

Как признался Фёдор, испытания пройти было не так-то просто. Перед конкурсом он много тренировался, улучшая свои личные результаты, пишет "АиФ-Тюмень".