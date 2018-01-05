В Армизонском районе готовятся ко встрече Рождества

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В Армизонском районом доме культуры пройдет праздничная встреча "Звезды Рождественской сиянье!" для детей и подростков 6 января, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Ребятам расскажут, как в старину отмечали зимние праздники и как они празднуются в наше время. В этот же день состоится святочный вечер, в котором примут участие жители и гости Армизонского района. Всех пришедших пригласят на развлекательную программу с чаепитием, веселыми играми. Самым активным участникам встречи вручат подарки.

Районный Дом культуры подготовил программу и на 7 января. В полдень здесь праздничная феерия "Рождественская звезда". Во всех учреждениях культуры района пройдут праздничные рождественские встречи, с чаепитиями для с пожилых людей, детскими тематическими программами.