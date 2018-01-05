up

5.01.2018 пятница

USD 57,6002

EUR 68,8668

В Тюмени -16..-18 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Казанском районе прошла декада, объединившая детей с ограниченными возможностями здоровья

09:06 05 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото www.skanaa.com

В образовательных учреждениях региона прошел областной форум "Жизнь без преград". В Казанском районе организовали декаду, которая объединила различные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, в детских садах читали художественные произведения о добре, взаимовыручке. Со старшими дошкольниками играли в игры, вместе с родителями проводили спортивно-музыкальные мероприятия. Дети обсудили мультипликационный фильм "Слепой котенок", мультимедийные презентации "Доброе дело два века живет", которые способствовали развитию у воспитанников таких качеств, как сострадание, доброжелательность, толерантность, умение понять горе другого человека, желание помогать другим. На примере видеоролика "Герои паралимпийских игр" ребята с интересом познакомились с историей первых паралимпийских игр, узнали, чем отличаются олимпийские игры от паралимпиады, восхищались силой и мужеством спортсменов.

Школьники с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в олимпиаде. Они представили более 60 творческих работ, посвященных Году единства России.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, уроки доброты, литературно-познавательные часы, диспуты, флешмобы, круглые столы помогли детям не жалеть тепла своей души для окружающих.

На урок "Доброты", посвященному международному Дню инвалидов, к первоклассникам Новоселезневской школы пришли ученик 9 класса Чирковской школы Арман Альтеков и его тренер Нуртай Альтеков. Арман увлекается настольным теннисом с 9 лет, имеет 2 разряд. Он - призер и победитель районных и областных соревнований по настольному теннису. Неоднократно представлял Казанский район на спартакиаде Тюменской области. Но главной победой юноши является выступление на первенстве России в Чебоксарах, где в составе Тюменской команды он стал бронзовым призером России среди лиц ПОДА. Первоклассники с большим интересом слушали гостей, задавали вопросы, рассматривали награды спортсмена, пишет "КП-Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

12:17 Apple признала уязвимость всех iPhone и компьютеров
11:34 Ученые назвали лучшую в мире диету
11:01 Тюменцев просят рассказать о традициях своей семьи
10:28 Жителя Голышмановского района задержали с марихуаной
09:15 Сняты ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир
09:06 В Казанском районе прошла декада, объединившая детей с ограниченными возможностями здоровья
08:54 В Армизонском районе готовятся ко встрече Рождества
20:51 Пожарный из Исетского района вошел в тройку лидеров конкурса "Славим человека труда!"
20:49 Тюменцам рассказали, как правильно ухаживать за елями и соснами
20:03 Шесть потерявшихся туристов спасли в Хабаровске
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области

Восемьсот семьдесят детей получили помощь от благотворительного проекта "Ключ к жизни"

Губернатор поздравил сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области с праздником

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

Агрофирма КРиММ планирует внедрить новые технологии

"Тюменский бройлер" вошел в тройку лучших в мире

Продукция тюменских фермеров востребована по всей России

Общество

Apple признала уязвимость всех iPhone и компьютеров

Ученые назвали лучшую в мире диету

Тюменцев просят рассказать о традициях своей семьи

Спорт

Хоккейные корты, катки, скверы и парки ждут активных тюменцев

Юные скалолазы поборются за победу в Санкт-Петербурге

Сборная России проиграла США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

Происшествия

Жителя Голышмановского района задержали с марихуаной

Десять человек стали жертвами ДТП в Югре

Юную тюменку госпитализировали с приступом ларинготрахеита в новогоднюю ночь
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+