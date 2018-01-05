В Казанском районе прошла декада, объединившая детей с ограниченными возможностями здоровья

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В образовательных учреждениях региона прошел областной форум "Жизнь без преград". В Казанском районе организовали декаду, которая объединила различные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, в детских садах читали художественные произведения о добре, взаимовыручке. Со старшими дошкольниками играли в игры, вместе с родителями проводили спортивно-музыкальные мероприятия. Дети обсудили мультипликационный фильм "Слепой котенок", мультимедийные презентации "Доброе дело два века живет", которые способствовали развитию у воспитанников таких качеств, как сострадание, доброжелательность, толерантность, умение понять горе другого человека, желание помогать другим. На примере видеоролика "Герои паралимпийских игр" ребята с интересом познакомились с историей первых паралимпийских игр, узнали, чем отличаются олимпийские игры от паралимпиады, восхищались силой и мужеством спортсменов.

Школьники с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в олимпиаде. Они представили более 60 творческих работ, посвященных Году единства России.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, уроки доброты, литературно-познавательные часы, диспуты, флешмобы, круглые столы помогли детям не жалеть тепла своей души для окружающих.

На урок "Доброты", посвященному международному Дню инвалидов, к первоклассникам Новоселезневской школы пришли ученик 9 класса Чирковской школы Арман Альтеков и его тренер Нуртай Альтеков. Арман увлекается настольным теннисом с 9 лет, имеет 2 разряд. Он - призер и победитель районных и областных соревнований по настольному теннису. Неоднократно представлял Казанский район на спартакиаде Тюменской области. Но главной победой юноши является выступление на первенстве России в Чебоксарах, где в составе Тюменской команды он стал бронзовым призером России среди лиц ПОДА. Первоклассники с большим интересом слушали гостей, задавали вопросы, рассматривали награды спортсмена, пишет "КП-Тюмень".