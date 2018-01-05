Тюменцев просят рассказать о традициях своей семьи

фото: Тюмень-наш дом

Жителям Тюмени предлагают поделиться традициями своей семьи на портале "Тюмень-наш дом" в Вконтакте, сообщает пресс-служба администрации города.

"Как в современном мире относиться к тому, что было раньше? И есть ли у тюменцев традиции, без которых невозможно представить Новый год? Есть о чем рассказать? Тогда добро пожаловать на страницу в ВК "Тюмень – наш дом" участвуйте в обсуждении темы", - пишут модераторы.