Шесть километров гирлянд развесили на новогодних елках Тюмени

фото: Тюмень-наш дом

К Новому году в Тюмени установили 50 живых и искусственных елей. На главных городских магистралях развесили около 6 км гирлянд. Об этом сообщает администрация города Тюмени.

Всего праздничный город освещают 40 тысяч светильников и 800 консолей. Как уточнили в администрации, все они – энергосберегающие.

Как отметили в мэрии, в праздничные дни тюменцам, чтобы оценить все великолепие, стоит побывать в таких местах как сквер Комсомольский, Цветной бульвар, набережная, Никольская площадь, ул. Ямская, технопарк и парк Затюменский.

Кроме того, во дворах многоквартирных домов и на пришкольных территориях залиты 110 кортов для катания на коньках, пишет "Вслух.ру".